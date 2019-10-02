Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, Euroleague sezonunu Real Madrid ile açıyor!
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Fenerbahçe Beko, Euroleague sezonunu Real Madrid ile açıyor!

1 saat önce

İspanya'nın başkenti Madrid'de Wizink Center'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Euroleague sezonunu Real Madrid ile açıyor!, System.String[]

İspanya'nın başkenti Madrid'de Wizink Center'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.


Geride kalan sezonda Dörtlü Final'e kalan iki ekip, sezon açılışında birbirlerine rakip olacaklar. İspanya'nın Vitoria şehrinde düzenlenen Dörtlü Final'in üçüncülük maçında Real Madrid, Fenerbahçe Beko'yu 94-75 mağlup etmişti.


Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jan Vesely ve Joffrey Lauvergne'in yarın forma giymesi beklenmiyor.


- Avrupa Ligi'nde 20. randevu


İki takım 2001 yılından bu yana tek isim altında oynanan THY Avrupa Ligi'nde 20. randevularına çıkacaklar.


Geride kalan 19 maçta Real Madrid'in galibiyet sayılarında 11-8 üstünlüğü bulunuyor.


Real Madrid, Fenerbahçe, İspanya, Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:46 
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