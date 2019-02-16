Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, Finalde Anadolu Efes'in Rakibi Oldu

Fenerbahçe Beko, Finalde Anadolu Efes'in Rakibi Oldu

1 saat önce

Fenerbahçe Beko: 73 - Türk Telekom: 65ANKARA / DHASALON: AnkaraHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Ziya ÖzorhonFENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Kalinic 9, Guduric 5, Ali Muhammed 6, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 16, Sloukas 18, Lauvergne 9TÜRK TELEKOM: Landesberg 18, Redding 6, Gabriel 7,...

Fenerbahçe Beko, Finalde Anadolu Efes'in Rakibi Oldu, System.String[]
Fenerbahçe Beko: 73 - Türk Telekom: 65

ANKARA/ DHA

SALON: Ankara

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon

FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Kalinic 9, Guduric 5, Ali Muhammed 6, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 16, Sloukas 18, Lauvergne 9

TÜRK TELEKOM: Landesberg 18, Redding 6, Gabriel 7, Campbell 6, Stimac 13, Metin Türen 8, Yunus Emre Sonsırma 3, Kaya Peker 4, Polat Kaya, Can Akın, Nusret Yıldırım

1. PERİYOT: 20-13

DEVRE: 36-33

3. PERİYOT: 55-48

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 36.53 Campbell (Türk Telekom)

Erkekler Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73 - 65 yenerek finale yükseldi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:33 Kaynak: DHA

Spor
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