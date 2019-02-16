Fenerbahçe Beko, Finalde Anadolu Efes'in Rakibi Oldu
1 saat önce
Fenerbahçe Beko: 73 - Türk Telekom: 65ANKARA / DHASALON: AnkaraHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Ziya ÖzorhonFENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Kalinic 9, Guduric 5, Ali Muhammed 6, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 16, Sloukas 18, Lauvergne 9TÜRK TELEKOM: Landesberg 18, Redding 6, Gabriel 7,...
Fenerbahçe Beko
: 73 - Türk Telekom
: 65
ANKARA/ DHA
SALON: Ankara
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil
, Ziya Özorhon
FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Kalinic 9, Guduric 5, Ali Muhammed
6, Ahmet Düverioğlu
4, Melih Mahmutoğlu
16, Sloukas 18, Lauvergne 9
TÜRK TELEKOM: Landesberg 18, Redding 6, Gabriel 7, Campbell 6, Stimac 13, Metin Türen 8, Yunus Emre Sonsırma 3, Kaya Peker
4, Polat Kaya
, Can Akın
, Nusret Yıldırım
1. PERİYOT: 20-13
DEVRE: 36-33
3. PERİYOT: 55-48
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 36.53 Campbell (Türk Telekom)
Erkekler Türkiye Kupası
yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73 - 65 yenerek finale yükseldi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes
'in rakibi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:33 Kaynak: DHA
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