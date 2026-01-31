Fenerbahçe Beko Liderliği Ele Geçirdi

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde son şampiyon Fenerbahçe Beko, 25. hafta sonunda 1 maç eksiğine rağmen liderliği ele geçirdi.

Ligde son şampiyon unvanına sahip sarı-lacivertliler, son haftalardaki çıkışının meyvesini 20 takımlı organizasyonda liderliğe yükselerek aldı.

Son 4 maçını kazanan, son 16 karşılaşmasında ise 14 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 24 maçta 17 galibiyete ulaştı.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri son olarak Türk derbisinde Anadolu Efes'i 79-62 yendi ve Hapoel'in sahasında Bayern Münih'e yenilmesini fırsata çevirerek bu sezon ilk haftanın ardından bir kez daha liderlik koltuğuna oturdu.

Oyun kurucular başrolde

Fenerbahçe Beko'nun liderliği devralmasında başrolü ABD'li oyun kurucuları Talen Horton Tucker ile Wade Baldwin paylaştı.

Avrupa'da bu sezon ilk deneyimini yaşayan Tucker, son 11 maçın hepsinde çift haneli sayılara ulaştı. Bu maçların 6'sında 20 sayı ve üzeri katkı sağlayan Tucker, 15.4 sayı ortalamasıyla da takımın en skoreri konumunda bulunuyor.

Geçen sezonki şampiyonlukta ön plana çıkan Baldwin ise bu sezonki 23 maçın 20'sinde çift haneli sayılar üretti. Baldwin 14.3 sayı ortalamasıyla sezona devam ediyor.

Anadolu Efes'in düşüşü sürüyor

Türkiye'ye iki Avrupa Ligi zaferi yaşatan Anadolu Efes, bu sezon kötü gidişatı durduramıyor.

Pablo Laso ile sezona devam eden lacivert-beyazlılar, kötü gidişi derbide de bitiremedi ve üst üste 9. yenilgisini yaşadı. Anadolu Efes, 20 takımlı ligde 6 galibiyet, 19 yenilgiyle 19. sırada bulunuyor.

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u 15 galibiyete ulaştı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in de forma giydiği Yunan ekibi Panathinaikos, 25. maçında 15. galibiyetini yaşadı.

Ergin Ataman ile 3. sezonunu geçiren ve geçtiğimiz iki sezonda da Dörtlü Final oynayıp bir defa şampiyon olan Yunan ekibi, bu sezon inişli çıkışlı performans gösteriyor.

Fransa ekibi LDCL ASVEL'i son olarak deplasmanda yenen Panathinaikos, 15 galibiyet, 10 yenilgiyle 8. sırada, play-in potasında yer alıyor.

Haftanın MVP'si Sloukas

Avrupa Ligi'nde 25. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Panathinaikos'un tecrübeli oyun kurucusu Kostas Sloukas oldu.

Ergin Ataman'ın öğrencisi, LDLC ASVEL'i Fransa'da 79-78 yendikleri maçta 26 sayı, 9 asistle oynadı ve 36 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si olmayı başardı.

Avrupa Ligi'nin 25. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 26. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

Paris Basketbol-Real Madrid: 98-92

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 79-62

Hapoel-Bayern Münih: 64-79

Olympiakos-Barcelona: 87-75

EA7 Emporio Armani Milan-Partizan: 85-79

Valencia-Maccabi: 94-83

Monaco-Virtus Bologna: 82-84

Kızılyıldız-Dubai Basketbol: 95-92

Baskonia-Zalgiris: 102-91

LDLC ASVEL-Panathinaikos: 78-79

Puan durumu:

TAKIMLAR O G M A Y AV. 1- Fenerbahçe Beko 24 17 7 1970 1888 82 2- Olympiakos 24 16 8 2131 1990 141 3-Hapoel 24 16 8 2062 1949 113 4-Valencia 25 16 9 2256 2139 117 5-Real Madrid 25 16 9 2198 2083 115 6-Barcelona 25 16 9 2129 2091 38 7-Monaco 25 15 10 2254 2103 151 8-Panathinaikos 25 15 10 2158 2096 62 9-Kızılyıldız 25 15 10 2178 2142 36 10-Zalgiris 25 14 11 2194 2069 125 11-Virtus Bologna 25 12 13 2070 2084 -14 12-EA7 Emporia Armani 25 12 13 2101 2130 -29 13-Dubai Basketbol 25 11 14 2159 2195 -36 14-Maccabi 25 10 15 2206 2277 -71 15-Bayern Münih 25 10 15 1986 2075 -89 16-Baskonia 25 9 16 2146 2213 -67 17-Paris Basketbol 24 8 16 2152 2227 -75 18-Partizan 25 8 17 1982 2219 -237 19-Anadolu Efes 25 6 19 1915 2065 -150 20-LDLC ASVEL 25 6 19 1993 2156 -212 Çift maç haftası Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında Fenerbahçe Beko deplasman turnesine çıkarken Anadolu Efes ise maçlarını sahasında oynayacak. Lider Fenerbahçe Beko, 3 Şubat Salı günü İspanya'da Barcelona'ya, 5 Şubat Perşembe günü ise Fransa'da Paris'e konuk olacak. Anadolu Efes ise 3 Şubat Salı günü Valencia'yı, 6 Şubat Cuma günü de Zalgiris'i İstanbul'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak. 26. hafta maç programı: 3 Şubat Salı: 19.00 Dubai Basketbol-Olympiakos 20.30 Anadolu Efes-Valencia 21.00 Zalgiris-Monaco 22.00 Kızılyıldız-Hapoel 22.05 Maccabi-Partizan 22.15 Panathinaikos-Real Madrid 22.30 Bayern Münih-Paris Basketbol 22.30 Barcelona-Fenerbahçe Beko 22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Baskonia 4 Şubat Çarşamba: 22.30 Virtus Bologna-LDLC ASVEL 27. Hafta: 5 Şubat: Perşembe: 19.00 Dubai Basketbol-Real Madrid 22.00 Hapoel-Valencia 22.30 Partizan-Panathinaikos 22.30 Bayern Münih-Monaco 22.45 Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko 6 Şubat Cuma: 20.30 Anadolu Efes-Zalgiris 22.00 LDLC ASVEL-Emporio Armani Milan 22.00 Kızılyıldız-Maccabi 22.15 Olympiakos-Virtus Bologna 22.30 Baskonia-Barcelona

