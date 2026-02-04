Fenerbahçe Beko Paris'te Penalariyor - Son Dakika
Fenerbahçe Beko Paris'te Penalariyor

04.02.2026 10:16
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Paris Basketbol ile karşılaşacak. Lider sarı-lacivertliler galibiyet peşinde.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 27. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Adidas Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda yaşadığı 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle liderlik koltuğunda yer alıyor.

Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe Beko, son olarak İspanya temsilcisi Barcelona'yı deplasmanda 82-78 yendi.

Paris Basketbol ise 8 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk yarısında Fransa ekibini sahasında 96-77 mağlup etmişti.

Kaynak: AA

