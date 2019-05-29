Fenerbahçe Beko yarı finalde

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final üçüncü maçında Türk Telekom'u konuk etti.

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final üçüncü maçında Türk Telekom'u konuk etti. Mücadeleyi 92-59 kazanan sarı-lacivertli ekip,, seriyi 2-1 yaptı ve yarı finalde Tofaş'ın rakibi oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Aytuğ Ekti xx, Osman Sinan İşgüder xx Fenerbahçe Beko: Marko Guduric xxx 19, Ali Muhammed xx 4, Nikola Kalinic xxx 19, Nicolo Melli xx 4, Melih Mahmutoğlu xx 5, Kostas Sloukas xxx 13, Ahmet Düverioğlu xx 8, Sinan Güler xxx 15, Egehan Arna xx 5, Barış Hersek x, Efe Ergi Tırpancı x Başantrenör: Zeljko Obradovic Türk Telekom: Sylven Landesberg x 8, Terrance Campbell Jr xx 12, Vladimir Stimac xx 14, Reggie Redding xx 8, Kenny Gabriel x, Ender Arslan xx 8, Metin Türen x, Kaya Peker x 4, Can Akın x 3, Yunus Sonsırma x, Polat Kaya x 2 Başantrenör: Burak Gören 1. periyot: 22-17 (Fenerbahçe Beko lehine) Devre: 46-31 (Fenerbahçe Beko lehine) 3. periyot: 63-44 (Fenerbahçe Beko lehine)

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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