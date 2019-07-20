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Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya kiraladı

23 dakika önce

Fenerbahçe, kaleci Berke Özer'i Belçika'nın Westerlo takımına kiraladı.

Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya kiraladı, System.String[]
Fenerbahçe, kaleci Berke Özer'i Belçika'nın Westerlo takımına kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki file bekçisinin gelecek sezon Westerlo forması giyeceği belirtildi.
Geçen sezon başında TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer edilen Berke, sadece 1 maçta sarı-lacivertli formayı giydi.
Westerlo, daha önce de Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Recep Gül'ü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe, Berke Özer, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:28 Kaynak: AA
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