Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya kiraladı
23 dakika önce
Fenerbahçe, kaleci Berke Özer'i Belçika'nın Westerlo takımına kiraladı.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:28 Kaynak: AA
, kaleci Berke Özer
'i Belçika
'nın Westerlo takımına kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki file bekçisinin gelecek sezon Westerlo forması giyeceği belirtildi.
Geçen sezon başında TFF 1. Lig ekibi Altınordu
'dan transfer edilen Berke, sadece 1 maçta sarı-lacivertli formayı giydi.
Westerlo, daha önce de Galatasaray
'ın 18 yaşındaki futbolcusu Recep Gül'ü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
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