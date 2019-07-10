Fenerbahçe, Boluspor maçı için değerlendirme toplantısı yaptı
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Boluspor maçının değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Düzce Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:11 Kaynak: DHA
'nin Kaynaşlı
ilçesindeki Topuk Yaylası
Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe
'de Boluspor
maçının değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, kampın son gününde 13 Temmuz Cumartesi günü Boluspor ile Topuk Yaylası'nda hazırlık karşılaşması oynayacak. Mücadele öncesinde yapılan toplantıya; Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal
, idari menajer Volkan Ballı
, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin
, Düzce Jandarma
Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya
ve Düzce Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahattin Kudu katıldı. Yapılan toplantıda karşılaşma için alınacak güvenlik önlemleri kararlaştırıldı. Daha sonra bir araya gelen heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.
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