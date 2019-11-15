Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın hücum çalışmasıyla sona erdiği ifade edildi.

A Milli Futbol Takımı'ndan dönen kaptan Emre Belözoğlu'nun antrenmanda takımla çalıştığı aktarıldı. Max Kruse ve Vedat Muric'in ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyapsor maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:08 Kaynak: AA
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