Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Bursaspor'u mağlup etti
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe, Bursaspor'u mağlup etti

21 dakika önce

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2'nci hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Bursaspor'u mağlup etti, System.String[]
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2'nci hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin iki golü de yeni transfer Vedat Muriç'ten geldi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Harun, Sadık, Okan, Cebrail, Jailson, Tolgay, Tolga, Alper, Mehmet Ekici, Zajc ve Vedat ilk 11'i ile çıktı. Bursaspor ise karşılaşmaya Ataberk, İsmail, Sedat, Rüştü, Atanasov, Ozan İsmail, Emirhan, Burak, Onur, Kubilay ve Çağatay ilk 11'iyle başladı. İlk yarının uzatma dakikalarında Abdülcebrail'in sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Alper topu Vedat Muriç'e yolladı. Vedat Muriç de yaptığı vuruşla sarı-lacivertlileri öne geçirdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. Fenerbahçe, 2'nci yarıya da hızlı başladı. 50'nci dakikada Tolgay kaptığı topu, Vedat Muriç'le buluşturdu. Kosovalı oyuncu yaptığı sert vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe 2'nci hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçında da Boluspor'u 2-0 ile geçmişti.
Pazar günü kamp çalışmaları doğrultusunda Avusturya'ya hareket edecek olan sarı-lacivertliler, bir sonraki hazırlık maçında 22 Temmuz Pazartesi günü Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg ile karşılaşacak.


Vedat Muriç, Fenerbahçe, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Volkan Demirel çıkmazı! Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti Fenerbahçe'den UEFA açıklaması Trabzonspor, Gaston Matias Campi transferini KAP'a bildirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 21:35:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Bursaspor'u mağlup etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]