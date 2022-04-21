Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a 2018'den beri kaybetmiyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibine son olarak deplasmanda 2018 yılının eylül ayında 3-0 mağlup olmuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın saat 20.30'da Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibine 2018 yılının eylül ayından beri kaybetmiyor. Son olarak 30 Eylül 2018'de Rize'de oynanan maçta 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu maçın ardından oynanan 6 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

RİZE DEPLASMANINDA KALESİNDE GOL GÖRÜYOR

Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, 2000-2001 sezonundan bu yana deplasmanda 14 Süper Lig maçında da kalesinde gol gördü. Bu deplasmanda sarı-lacivertliler en son Todor Veselinoviç yönetiminde 1988 yılında çıktığı karşılaşmada rakibini 5-0 yenerek gol izni vermemişti.

FENERBAHÇE KAYBETMİYOR

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından iyi bir forma grafiği yakalayan Fenerbahçe 9 maçtır kaybetmedi. Son 9 Süper Lig maçından 8 galibiyet, 1 beraberlik ve son beş karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, en son 2019 yılın mayıs-ağustos ayları arasında 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe'de Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas'ın sakatlığı bulunurken, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı olması sebebiyle Rizespor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Atilla Szalai ise son idmanda günü tedavi ile geçirmişti.

(Ozan Buğra Koşar-İHA)