Fenerbahçe çift kale maç yaptı
23.10.2020 14:40
Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Erol Bulut
yönetiminde saat 11.00'da başlayan antrenmanda; ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapıldı. Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Diego Perotti antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümünde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Ferdi Kadıoğlu
da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.Sarı-lacivertli ekip, karşılamanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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