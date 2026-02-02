Fenerbahçe'de 5 Değişiklikle Kocaelispor'a Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'de 5 Değişiklikle Kocaelispor'a Çıktı

Fenerbahçe\'de 5 Değişiklikle Kocaelispor\'a Çıktı
02.02.2026 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tedesco, FCSB maçındaki 11'den 5 oyuncu değiştirdi. Kocaelispor'la mücadele başladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları FCSB maçı 11'ine göre Trendyol Süper Lig'de karşılaştıkları Kocaelispor müsabakasına 5 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB maçında sahaya sürdüğü 11'den 5 değişikliğe gitti. Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Milan Skriniar, Edson Alvarez, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Marco Asensio görev aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Edson Alvarez, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Yiğit Efe Demir, Dorgeles Nene, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın ise yedek başladı.

Alvarez, 3 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Süper Lig'de 3 maç sonra 11'de yer aldı. Meksikalı orta saha son olarak 15 Aralık'ta oynanan Konyaspor müsabakasında 11'de başlarken, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kaldı. Alanyaspor maçının son dakikalarında oyuna giren Alvarez, bu sezon 10. kez 11'de görev aldı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Tedavileri devam eden ve geçtiğimiz günlerde bireysel çalışmalara başlayan Archie Brown ile Levent Mercan kadroda yer almadı. Transferi gündemde olan Jhon Duran da maç kadrosuna alınmadı.

Yönetimden taraftara bere sürprizi

Fenerbahçe yönetimi, Kocaeli Stadyumu'nda takımlarını destekleyecek taraftarlara soğuk hava nedeniyle bere dağıttı. Deplasman tribünündeki koltuklara sarı bereler tek tek yerleştirilirken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran imzalı not da eklendi. Nota eklenen mesajda, "Fenerbahçe armasının peşinden çıktığınız yolculukların yeni bir tanesinde daha beraberiz. Gerçek anlamda yağmur, kar, çamur demeden Çubuklu formanın olduğu her yerde varlığınızı hissettirerek takımımıza güç, rakiplere ise endişe kaynağı oldunuz. Ayak seslerini duymaya başladığımız mutlu sona hep birlikte omuz omuza, kol kola, yürek yüreğe ulaşacağız. İyi ki varsınız! Siz olmasanız asla başaramayız" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar ısınmada futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak maça hazırlarken, yaptıkları tezahüratlarla destek verdiler. Seremoni esnasında deplasman tribününde sarı-lacivertli arka planın üzerinde 'İnan Fenerbahçe' yazılı pankart açıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 5 Değişiklikle Kocaelispor'a Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş
Saldırıya hazırlanan İran, ABD’ye bu görselle meydan okudu Yer verilen ayet dikkat çekici Saldırıya hazırlanan İran, ABD'ye bu görselle meydan okudu! Yer verilen ayet dikkat çekici
Josef de Souza, Beşiktaş yönetimine önerdiği futbolcuyu açıkladı Josef de Souza, Beşiktaş yönetimine önerdiği futbolcuyu açıkladı
Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10’a yükseldi Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10'a yükseldi
Ünlü tanıtımcı da Epstein dosyasında: Bebek getirmeyi teklif etmiş Ünlü tanıtımcı da Epstein dosyasında: Bebek getirmeyi teklif etmiş
Doğal gaz borusuna kaynak yapılırken patlama Yaralılar var Doğal gaz borusuna kaynak yapılırken patlama! Yaralılar var

20:42
Epstein dosyalarında ’’Karanlık’’ iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında ''Karanlık'' iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
20:26
Fenerbahçe’ye Kocaelispor karşısında kötü haber
Fenerbahçe'ye Kocaelispor karşısında kötü haber
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:01
Canlı anlatım: Kocaeli’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Kocaeli'de ilk gol geldi
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 21:19:53. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 5 Değişiklikle Kocaelispor'a Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.