Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi değişiklikler
Spor

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi değişiklikler

Fenerbahçe\'de Aston Villa maçı öncesi değişiklikler
22.01.2026 21:09
Tedesco, Alanyaspor maçına göre 3 değişiklikle Aston Villa'ya karşı sahaya çıktı. Jhon Duran 11'de.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Alanyaspor maçı 11'ine göre UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştıkları Aston Villa müsabakasına 3 değişiklik ile çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor maçında sahaya sürdüğü 11'den 3 değişikliğe gitti. Orta sahada Matteo Guendouzi'nin yerine Fred, sağ kanatta Anthony Musaba'nın yerine ise Dorgeles Nene şans buldu. En uçta ise Talisca'nın yerine Jhon Duran görev aldı.

Cezası indirilen Jhon Duran 11'de

Avrupa Ligi'nde oynanan Ferencvaros maçında kırmızı kart gören ve 2 maç men cezası alan Jhon Duran'ın cezasında indirime gidildi. Brann karşılaşmasında forma giyemeyen Kolombiyalı forvet, eski takımı olan Aston Villa'ya karşı 11'de başladı. 21 yaşındaki futbolcu Avrupa Ligi'nde bu sezon 3 maçta süre alırken, ilk kez 11'de forma şansı buldu.

Semedo, sol bekte başladı

Takımın sol bekleri Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlığı nedeniyle son maçlarda Mert Müldür sol bekte forma buldu. İngiliz ekibine karşı Mert sağ bekte, Semedo ise sol bekte maça başladı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez, Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Haydar Karataş yedek başladı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Tedavileri devam eden Archie Brown ile Levent Mercan'ın yanı sıra özel izinli olan Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı. Yeni transferler Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok statü gereği forma giyemezken, Bartuğ Elmaz da UEFA listesinde yer almıyor. Sebastian Szymanski ise teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

Tribünler kırmızı-beyaz

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynadığı maç öncesi statta bulunan tüm koltuklara Türk bayrağı yerleştirildi. Taraftarların tribünlerde yerlerini almasıyla birlikte dalgalanan Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu. Seremoni esnasında ise Kuzey Tribünü, Okul Açık ve Maraton Üst Tribününde dev bir Türk bayrakları açıldı. Aston Villa maçına yoğun ilgi gösteren taraftarlar, ısınma bölümünde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak maça hazırladı. Tezahürat ve besteler yapan taraftarlar ilk düdükle birlikte desteğini artırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi değişiklikler - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi değişiklikler - Son Dakika
