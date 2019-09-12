Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.