Fenerbahçe'de Comolli'nin yerine 2 aday: Emre ve Çetinkaya - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Comolli'nin yerine 2 aday: Emre ve Çetinkaya - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Comolli'nin yerine 2 aday: Emre ve Çetinkaya

6 saat önce

Gelecekte bu göreve getirilmesine kesin gözüyle bakılan takım kaptanı Emre Belözoğlu ile eski idari menajer Hasan Çetinkaya'nın adları ön plana çıkarken, sportif direktör getirilmesine karar verilmesi halinde bu iki isimden birinin seçileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Comolli'nin yerine 2 aday: Emre ve Çetinkaya, System.String[]

Gelecekte bu göreve getirilmesine kesin gözüyle bakılan takım kaptanı Emre Belözoğlu ile eski idari menajer Hasan Çetinkaya'nın adları ön plana çıkarken, sportif direktör getirilmesine karar verilmesi halinde bu iki isimden birinin seçileceği belirtildi.


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Fenerbahçe'nin eski tercümanı DenizSarıtaç, istifa eden Comolli'yi suçlayan ifadelerle dolu bir tweet attı. Sarıtaç, "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle" diye yazdı.


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Hasan Çetinkaya, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:28 
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