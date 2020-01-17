Fenerbahçe'de Comolli'nin yerine 2 aday: Emre ve Çetinkaya

Gelecekte bu göreve getirilmesine kesin gözüyle bakılan takım kaptanı Emre Belözoğlu ile eski idari menajer Hasan Çetinkaya'nın adları ön plana çıkarken, sportif direktör getirilmesine karar verilmesi halinde bu iki isimden birinin seçileceği belirtildi.



'BİR GÜN SANA DA SIRA GELECEKTİ"



Fenerbahçe'nin eski tercümanı DenizSarıtaç, istifa eden Comolli'yi suçlayan ifadelerle dolu bir tweet attı. Sarıtaç, "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle" diye yazdı.



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