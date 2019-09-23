Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım müjdesi
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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım müjdesi

21 dakika önce

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan iyi haber geldi.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım müjdesi, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan iyi haber geldi.


Almanya'da düzenlenen hazırlık turnuvası Audi Kupası'nda 30 Temmuz'da oynanan Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali, yaklaşık 2 ay sonra takımla çalıştı.


Hafta boyunca antrenmanlarda göstereceği performansa göre teknik direktör Ersun Yanal'ın, Galatasaray derbisinde Hasan Ali Kaldırım'a forma verebileceği öğrenildi.


Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Moses ve Mauricio Isla da takımla antrenmanda yer aldı. Isla ve Moses, geçen hafta antrenmanların ilk bölümünde takımla çalışmıştı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:00 
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