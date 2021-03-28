Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanı sarı-lacivertliler, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirdi. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla sürdü. Çalışmalar çift kale maçlarla sona erdi.Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.



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