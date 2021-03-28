Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanı sarı-lacivertliler, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirdi. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla sürdü. Çalışmalar çift kale maçlarla sona erdi.Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Kaynak: DHA
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