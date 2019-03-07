Fenerbahçe'de Hedef Hegazi
1 saat önce
Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel'in yerine West Bromwich forması giyen Ahmed Hegazi'yi getirmek istiyor.
Fenerbahçe
, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel
'in yerine West Bromwich
forması giyen Ahmed Hegazi'yi getirmek istiyor. Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Martin Skrtel ile sözleşme yenilemeyip yerine İngiltere
Championship ekiplerinden West Bromwich'de forma giyen Ahmed Hegazi'yi getirmek istiyor. Mısır
medyasında yer alan habere göre Hegazi'nin teklife sıcak baktığı ve gelecek sezonda sarı-lacivertli formayı giymek istediği ifade edildi. 28 yaşındaki stoper, bu sezon West Bromwich formasıyla 30 maçta forma giyerken 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Mısır Milli Takımı formasını 51 kez giyen Hegazi kariyeri boyunca 1 kez kırmızı kart gördü.
(Ozan Buğra Koşar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:26 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de Hedef Hegazi
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