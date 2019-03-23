Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları
51 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü MKE Ankaragücü
'ne konuk olacak Fenerbahçe
hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı idmanda 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları aktarıldı.
Antrenmanın, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
Fenerbahçe, 25 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:35 Kaynak: AA
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