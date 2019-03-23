Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

51 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı idmanda 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları aktarıldı.

Antrenmanın, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe, 25 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:35 Kaynak: AA

7 Nisan, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Olivier Giroud, Fenerbahçe'ye Transferine Yeşil Işık Yaktı Fenerbahçe'de çılgın hedef! 1 milyar TL Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin Doğum Gününü Kutladı, Sosyal Medya Yıkıldı Küfürlü Tezahüratın Fenerbahçe Ağır Bedeli! 37 Bin Forma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 15:26:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]