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Fenerbahçe'de Moses'ın sözleşmesi feshedildi
6 saat önce
Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ın sözleşmesi feshedildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:18 Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ın sözleşmesi feshedildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İngiltere'nin Chelsea ekibinden kiralanan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Orta sahada görev yapan Victor Moses, Fenerbahçe'de görev aldığı 23 resmi müsabakada 5 kez ağları havalandırdı.
Öte yandan İtalyan ekibi Inter, Victor Moses'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
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