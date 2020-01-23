Fenerbahçe'de Moses'ın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Moses'ın sözleşmesi feshedildi

6 saat önce

Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ın sözleşmesi feshedildi.

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Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ın sözleşmesi feshedildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İngiltere'nin Chelsea ekibinden kiralanan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Orta sahada görev yapan Victor Moses, Fenerbahçe'de görev aldığı 23 resmi müsabakada 5 kez ağları havalandırdı.

Öte yandan İtalyan ekibi Inter, Victor Moses'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:18 Kaynak: AA
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