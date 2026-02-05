Fenerbahçe'de Rotasyon: Tedesco 9 Değişiklik Yaptı - Son Dakika
Fenerbahçe'de Rotasyon: Tedesco 9 Değişiklik Yaptı

05.02.2026 20:54
Domenico Tedesco, Erzurumspor maçı için Kocaelispor 11'inden 9 futbolcuyu değiştirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Kocaelispor maçı 11'ine göre Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Erzurumspor FK müsabakasında rotasyona gitti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor maçında sahaya sürdüğü 11'inden 9 değişikliğe gitti. Kalede Ederson'un yerine Mert Günok'a formayı veren Tedesco; Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'nin yerine Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred, Dorgeles Nene, Anthony Musaba ve Kerem Aktürkoğlu 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Marco Asensio, Alaettin Ekici ve Anderson Talisca ise yedek başladı.

Eldiven 2. kez Mert Günok

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Mert Günok, 2. kez 11'de başladı. Deneyimli kaleci kupada Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynanan maçta kaleyi korurken, 2. kez eldiveni yine kupa maçında giydi.

Kamil Efe Üregen, ilk kez 11'de

17 yaşındaki Kamil Efe Üregen, A Takımla ilk kez bir maçta 11'de sahaya çıktı. Kamil Efe, altyapısından yetiştiği sarı-lacivertlilerde A takımda ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ferencvaros maçının kadrosuna dahil edilirken, formayı ise ilk kez 11 Aralık 2025'te Brann maçının son dakikalarında giydi.

Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta

Geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılan Youssef En-Nesyri ve transferi gündemde olan Jhon Duran'ın yokluğunda Tedesco, mavi-beyazlılara karşı ileri uçta Kerem Aktürkoğlu'na forma verdi. Kerem, Kocaelispor maçında da 60. dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine dahil oldu ve forvette oynadı.

Kante, protokol tribününde takip etti

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Fransız futbolcu N'Golo Kante, Erzurumspor FK ile oynanan maçı izlemek için stada geldi. Kante, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Tedavileri devam eden ve geçtiğimiz günlerde bireysel çalışmalara başlayan Archie Brown ile Levent Mercan kadroda yer almadı. Transferi gündemde olan Jhon Duran'ın yanı sıra Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Ederson, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante kadroya alınmadı.

Öte yandan tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 2 maç men cezası alan Milan Skriniar da maç kadrosunda yer almıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Domenico Tedesco, Teknik Direktör, Türkiye Kupası, Mert Günok, Fenerbahçe, Futbol, Spor

