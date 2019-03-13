Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Sivasspor Hazırlıkları Sürüyor

Fenerbahçe'de Sivasspor Hazırlıkları Sürüyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'de Sivasspor Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. 

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, saat 11: 30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Yan top çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-Lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:35 Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor
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