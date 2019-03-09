Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Valbuena Şoku

Fenerbahçe'de Valbuena Şoku

1 saat önce

Fenerbahçe'de 70. dakikada oyuna dahil olan Mathieu Valbuena, 85. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini Michael Frey'e bıraktı.

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Fenerbahçe'de 70. dakikada oyuna dahil olan Mathieu Valbuena, 85. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini Michael Frey'e bıraktı.

Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de Valbuena şoku yaşandı. 70. dakikada Jailson'un yerine oyuna dahil olan Fransız futbolcu sakatlığı sebebiyle 85. dakikada yerini Michael Frey'e bıraktı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:04 Kaynak: İHA

Mathieu Valbuena, Michael Frey, Fenerbahçe, Spor
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