Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Zenit Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Fenerbahçe'de Zenit Maçı Hazırlıkları Sürüyor

1 saat önce

Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Zenit Maçı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]


Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, U21 Takımımızın da katılımıyla saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan oyuncular; çift kale maçın ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla antrenmanı bitirdi.

Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile Zenit maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:08 Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Zenit, Fenerbahçe, Spor
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