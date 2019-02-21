Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Genç Kaleciye Profesyonel İmza

Fenerbahçe'den Genç Kaleciye Profesyonel İmza

2 saat önce

İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü, genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den Genç Kaleciye Profesyonel İmza, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe Kulübü, genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı. Genç kalecinin imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile ailesi yer aldı" ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:12 Kaynak: DHA

Fenerbahçe Kulübü, DHA, Osman Ertuğrul, Genç, Spor
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