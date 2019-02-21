Fenerbahçe'den Genç Kaleciye Profesyonel İmza
2 saat önce
İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü, genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.
İSTANBUL/ DHA Fenerbahçe Kulübü
, genç kaleci Osman Ertuğrul
Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı. Genç
kalecinin imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile ailesi yer aldı" ifadeleri yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:12 Kaynak: DHA
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