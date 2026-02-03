Fenerbahçe'den Kocaelispor'a 2-0 Galibiyet - Son Dakika
Fenerbahçe'den Kocaelispor'a 2-0 Galibiyet

03.02.2026 00:17
Tedesco, Fenerbahçe'nin kimliğini sahaya yansıttığını ve takımın potansiyelinden memnun olduğunu vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, her zaman kimliklerini sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

Tedesco, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'de harika bir atmosferde maç oynadıklarını belirterek, buradaki futbola olan aşk ve tutkunun inanılmaz olduğunu söyledi.

İyi bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden Tedesco, Kocaelispor'un kendilerine çok fazla problem yarattığını, maça iyi bir giriş yapmakta zorlandıklarını kaydetti.

Tedesco, İsmail Yüksek'in bugün iyi oynadığını, onun üzerinde çok fazla fiziksel yük olduğunu dile getirerek, bu kadar çok iyi orta saha oyuncusuna sahip oldukları için mutlu olduklarını bildirdi.

Bir basın mensubunun, "Ligin ikinci yarısında kendi kurduğunuz takımla mücadele edeceksiniz. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Tedesco, Fenerbahçe'den teklif aldığında ilk olarak takıma baktığını söyledi.

Tedesco, başarılı olabileceğini düşündüğü için Fenerbahçe'ye geldiğini ifade ederek, "Takımımdan çok mutluyum. Tabii ki transfer pazarında bir şeyler yapabilirsek o şeyleri yapabilmek için her zaman hazır olacağız. Transfer penceresi henüz kapanmadı. Son kararımı, son düşüncemi transfer penceresi kapandıktan sonra söylerim. Sanırım Türkiye'de 6'sında kapanıyor transfer penceresi ama her zaman olduğu gibi dedikodular hakkında yorum yapamam. Çünkü resmi bir bilgim yok." ifadesini kullandı.

"Her zaman kendi DNA'mızı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz"

Gazetecinin "Kocaelispor'un özelliklerini dikkate alarak özel bir çalışma yaptınız mı?" sorusuna ilişkin Tedesco, Kocaelispor'a karşı burada oynamanın zor olduğunu kaydetti.

Tedesco, taraftarın da Kocaelispor'a önemli destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler her oynadığımız maçtan önce rakibin güçlü yanlarını analiz ediyoruz. Oyuncularımıza açıklıyoruz, gösteriyoruz. Nasıl savunma yapmalıyız? Nasıl ikili baskı yapmalıyız? Nasıl önde baskı yapmalıyız? Çünkü bizler her zaman önde baskı yapmak istiyoruz. Bunları tabii ki oyuncularımıza anlatıyoruz. Bizim için önemli olan bir şey var ki o da Fenerbahçe olarak bizim belli bir kimliğimiz var ve onu sahaya yansıtmak istiyoruz. Kimle oynadığımızın hiçbir önemi yok. Kocaelispor'la da Trabzonspor'la da veya bir İstanbul derbisi de oynuyorsak bizim için fark etmiyor. Her zaman kendi DNA'mızı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz."

Bugün takım olarak yeterince iyi bir performansı sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Tedesco, adam adama markajda problemler yaşadıklarını bildirdi.

Tedesco, daha fazla topla oynamak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Takım bugün çok fazla uzun top oynadı. Bizim oyuncularımızdan istediğimiz bir planımız var. Onların bildikleri, bizim onlara anlattığımız bir plan var ama her zaman bu plana körü körüne sadık olmaları gerekmiyor. Eğer oyuncular maç içerisinde farklı bir şey görüyorlarsa onlardan akıllı olmalarını ve bu durumu analiz etmelerini beklerim. Onlar bunları saha içerisinde en iyi şekilde görüyorlar. Eğer bu şekilde yapmasaydık sonuç farklı olabilirdi. Ne mutlu ki taktiksel esneklik gösterebilecek oyunculara sahibiz. Bugün savunma arkasına sürekli koşular yapmayı denedik. 20. dakikada oyuna istediğimiz şekilde başlayamadığımız için biraz daha dikine uzun toplar oynamayı tercih ettik. Bunu yapmasaydık kazanamayabilirdik."

"Sidiki Cherif, genç ve yetenekli bir oyuncu"

Basın mensubunun "Yeni oyuncularla oyun mu değişecek yoksa aynı oyun mu oynanacak?" sorusu üzerine Tedesco, her zaman oyunlarını geliştirmek istediklerini söyledi.

"Bizim oyunumuzun temelinde topa sahip olmak, oyunu kontrol etmek ve atak yapmak var." diyen Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günün sonunda elimizdeki oyuncu profillerine göre de adapte olmamız gerekiyor. Şu anda takımımıza Sidiki Cherif katıldı. Kendisi genç ve yetenekli bir oyuncu. Bize istediğimiz o tempoyu katacak, arkaya koşuları yapabilen, sırtı dönük oynayan, bağlantı yapabilen bir oyuncu. Kendisi genç bir oyuncu. Ona güvenmemiz gerekiyor. Çok daha gelişecektir. Matteo ve Musaba zaten takıma adapte oldular. Bizler mutluyuz. Yeni gelen oyuncuları konuşmak güzel ama en başından beri burada olan oyuncuları da tebrik etmemiz gerekiyor. Çünkü çok fazla enerji sarf ediyorlar. Arka arkaya maçlar oynuyoruz. Avrupa Ligi, kupa, lig maçları... Yeni gelen oyuncular da buraya çok hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. Bu da gösterir ki takım her zaman yeni gelen oyunculara yardım ediyor. Bu da takımda herkesin iyi bir karakterde olduğunu gösteriyor."

Kaynak: AA

