Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması
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Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, son günlerde kamuoyunda çıkan sarı-lacivertlilere transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması, System.String[]
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Fenerbahçe Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, son günlerde kamuoyunda çıkan sarı-lacivertlilere transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mesut Özil'in transferiyle ilgili bir girişimin bulunmadığı belirtildi.
Söz konusu haberlerin ardından durumu açıklığa kavuşturmak adına bilgilendirme yapma gereğinin doğduğunun aktarıldığı açıklamada, "Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir. Ancak Fenerbahçe'mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:25 Kaynak: AA
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