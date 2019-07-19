Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den UEFA açıklaması
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'den UEFA açıklaması

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, bugün UEFA tarafından açıklanan Finansal Fair Play yaptırımları ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe'den UEFA açıklaması, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, bugün UEFA tarafından açıklanan Finansal Fair Play yaptırımları ile ilgili bir açıklama yayımladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "25 Mayıs 2019 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, Kulübümüzün 2016 Mayıs ayında UEFA CFCB-IC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - İnceleme Dairesi) ile yapmış olduğu uzlaşma anlaşmasında 2017/18 sezonu için denk hesap açığı taahhüdüne uyma zorunluluğu olduğunu belirtmiş, adı geçen sezonda taahhütlere uyulmaması sebebiyle ise   CFCB-AC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - Yargı Dairesi)' ne sevk edildiğimiz bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştık. Bugün itibarıyla CFCB-AC tarafından alınan karar tarafımıza iletilmiş olup detayları aşağıdaki şekildedir:
2020/21 ve 2021/22 sezonlarında muhtemel UEFA gelirlerimizden 2.000.000 EUR kesilmesi,
15 Ekim 2019 tarihine kadar Bankalar Birliği ile olan borç yapılandırma sürecinin tamamlanması ve TFF yeni Kulüp Lisans ...Finansal Fair Play Talimatı gerekliliklerinin yerine getirilmesi koşullarının sağlanması durumunda para cezasının 1.000.000 EUR 'ya düşürülmesi,
2020/21 ve 2021/22 sezonlarında Kulübümüzün UEFA müsabakalarında oynatılmak üzere tescil edilecek yeni transferlerinde pozitif transfer dengesi koşulu aranması ve kadronun 23 oyuncuyla sınırlandırılması,
Kulübümüzün 2019/20 izleme döneminde UEFA CL and FFP talimatı hükümleri gereğince denk hesap kontrolüne tabi tutulması,
Bu karar ile birlikte yeni yaptırımlar uygulanacağı için mevcut Uzlaşma Anlaşmasının sona ermesi.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."


Fenerbahçe Kulübü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erhan Çelik'ten yeni açıklama: Hakkımda yakalama kararı yok UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi! Men cezası yok Trabzonspor, Gaston Matias Campi transferini KAP'a bildirdi MSB'den "Kıbrıs Barış Harekatı" paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 21:31:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den UEFA açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]