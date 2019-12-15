Fenerbahçe'den Zajc açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, idmanda sakatlanan ve sezonu kapattığı iddia edilen Zajc hakkında açıklama yaparak, "Oyuncumuzun sahalara dönüşü 6-8 hafta olacaktır" dedi.



Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği son idmanda ayak bileğine aldığı darbe sonucu bileği dönen ve bağlarında kopukluk tespit edilen Slovenyalı futbolcusu Miha Zajc'ın son durumu hakkında kulübün resmi sitesinden bir açıklama yapıldı. Kamuoyunda çıkan 'Sezonu kapattı' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten açıklamada, "Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL