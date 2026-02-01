Fenerbahçe Derbilerde Galip Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Derbilerde Galip Geldi

Fenerbahçe Derbilerde Galip Geldi
01.02.2026 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Galatasaray'ı hem basketbol hem de voleybol derbilerinde mağlup ederek kazandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan derbilerde sarı-lacivertliler 2 branşta da galibiyet elde etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, parkeden 75-70'lik skorla galip ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Ev sahibinde Olcay Çakır Turgut kaydettiği 13 sayıyla takımın skoreri olurken, Kayla McBride 12, Emma Meesseman 11, Iliana Rupert de 10 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Sarı-kırmızılılar ise ligde 3. mağlubiyetini aldı. Ezeli rakipler arasında 2'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 3 maçı da Fenerbahçe kazandı.

Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti ve ligdeki 16. galibiyetine imza attı. Sarı-lacivertliler derbiyi 19-25, 13-25, 23-25'lik setlerle kazandı. Arina Fedorovtseva kaydettiği 18 sayıyla maçın skoreri olurken, Hande Baladın ile Ana Cristina de Souza da 13'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Basketbol, Voleybol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Derbilerde Galip Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

21:57
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
20:59
Galatasaray’a yıldız isminden kötü haber
Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 22:05:53. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Derbilerde Galip Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.