Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı 3-1'le Geçti
Spor

Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı 3-1'le Geçti

24.01.2026 21:39
Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek Sultanlar Ligi'nde galip geldi.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

FENERBAHÇE MEDİCANA: Hande, Eda, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Gizem (L), Ghani, Sude, Arelya

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Aybüke (L), Dilay, Meliha, Smrek, Boden, Maglio

SETLER: 25-12, 25-23, 18-25, 25-22

SÜRE: 105 dakika (21, 32, 24, 28)

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 18'inci hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit'i ağırladığı maçtan; 25-12, 25-23, 18-25, 25-22'lik setler sonunda 3-1 galip ayrıldı.

İlk sette servisten 9 sayı üreten sarı-lacivertliler 25-12'lik skorla 1-0 öne geçti.

İkinci sette geriden gelen ve son bölümde Hande Baladın ve Sude Hacımustafaoğlu ile skor üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe Medicana, Vargas ile de seti noktaladı: 25-23

Üçüncü seti 18-25 geride tamamlayan Fenerbahçe, dördüncü sette rakibine şans tanımadı ve seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

Kaynak: DHA

