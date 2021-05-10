Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra takımı adeta şaha kaldıran Emre Belözoğlu için yönetim kesin kararını verdi. Genç çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Ancak yönetim Emre Belözoğlu ile imzayı haziran ayında yapılacak seçimin hemen sonrasına erteledi. Fenerbahçe Yönetimi'nin imzayı etik olarak seçimler sonrasına bıraktığı ifade ediliyor.
Emre Belözoğlu, yine de ligin tamamlanmasından sonra tüm transferi yöneten isim olacak. Belözoğlu'nun yönetime listesini sunduğu, bütçe planlamasının da yapıldığı gelen haberler arasında. Yönetimin, Belözoğlu ile 'devam' kararında sadece başarılı sonuçlar etkili olmadı. Futbol tarzı ve oyuncular üzerindeki otoritesi de böyle bir karar alınmasını kolaylaştırdı.
(TAKVİM)
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