Fenerbahçe-Erzurumspor maçının hakemi kim sorusunun cevabı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı listede yer alıyor. Bugün saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçını hakem Batuhan Kolak yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇINI KİM YÖNETİYOR?

Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig'in 13. haftası için açıkladığı görevlendirmelere göre Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçında düdük Batuhan Kolak'ta olacak. Kolak, Süper Lig'de görev yapan hakemler arasında yer alıyor.

13. HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'in 13. haftasında görev yapacak hakemler şöyle: Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını Alpaslan Şen, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy, Samsunspor-Gençlerbirliği maçını Oğuzhan Aksu, Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler maçını Fatih Tokail, Arca Çorum FK-Kocaelispor maçını Erdem Mertoğlu, Eyüpspor-İstanbul Başakşehir maçını Mehmet Türkmen yönetiyor. Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçında Batuhan Kolak, pazartesi günü oynanacak Göztepe-Trabzonspor maçında Cihan Aydın, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ise Oğuzhan Çakır görev yapacak.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma şifreli yayınlandığı için maçı izlemek isteyenlerin beIN SPORTS kanallarını içeren bir abonelik paketine sahip olması gerekiyor. Bazı abonelik paketlerinde maç, beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden de takip edilebiliyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı, bugün 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, İstanbul Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda, yani Fenerbahçe'nin evi Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak. Uzatma dakikaları hariç tutulduğunda maçın 20.50 ile 21.00 arasında sona ermesi bekleniyor.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 12 maçta topladığı 20 puanla altıncı sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından zirve yarışındaki rakipleriyle arasındaki farkı kapatmak için bu maçı kazanmak istiyor. Fenerbahçe, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i deplasmanda yenerek moral buldu.

Erzurumspor FK ise 14 puanla 13. sırada yer alıyor. Konuk ekip, Kadıköy deplasmanından puanla dönerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VE KART SINIRI

Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Nathan Aké sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Aké ve Jayden Oosterwolde, cumartesi günkü son antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Galatasaray derbisinde aldığı 3 maçlık cezasını tamamlayan Archie Brown ise yeniden forma giyebilecek durumda.

Takım kaptanı Milan Skriniar ve Nelson Semedo sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, Erzurumspor FK karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Erzurumspor, Süper Lig'de beşinci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan dört lig maçında Fenerbahçe üç galibiyet aldı, bir maç ise berabere sona erdi. 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe deplasmanda 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki maç 2-2 bitti. 2020-2021 sezonunda ise sarı-lacivertliler deplasmanda 3-0, iç sahada 3-1 galip geldi. Erzurum temsilcisi, Fenerbahçe karşısında ilk galibiyetini arıyor.

CHOBANI STADYUMU

Fenerbahçe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Chobani Stadyumu, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alıyor. Kamuoyunda Şükrü Saracoğlu Stadyumu olarak da bilinen stadyum, yaklaşık 50 bin kişilik kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük kulüp stadyumları arasında bulunuyor. Sarı-lacivertli taraftarların coşkulu desteği, Kadıköy'ü rakip takımlar için zorlu bir deplasman haline getiriyor. Maçı tribünden izleyecek taraftarların stadyuma erken saatlerde gelmesi ve giriş kontrolleri için zaman ayırması öneriliyor.

ERZURUMSPOR FK HAKKINDA

Erzurumspor FK, Doğu Anadolu'nun önemli futbol kulüplerinden biri olarak Süper Lig'de mücadele ediyor. Mavi-beyaz renkleriyle tanınan kulüp, iç saha maçlarını Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynuyor. Erzurum temsilcisi, ligde kalma mücadelesinde önemli bir eşik olarak gördüğü İstanbul deplasmanından puan çıkarmayı hedefliyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 13. HAFTA

Süper Lig'in 13. haftası cuma günü başladı ve pazartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Haftanın kapanışında Göztepe-Trabzonspor ve Beşiktaş-Galatasaray maçları oynanacak. Pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, zirve yarışı açısından haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olarak görülüyor. Bu nedenle Fenerbahçe için Erzurumspor FK maçından alınacak galibiyet, üst sıralardaki rakiplerle arasındaki farkı kapatmak açısından büyük önem taşıyor.