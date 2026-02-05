Fenerbahçe, Erzurumspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe, Erzurumspor'u 3-1 Yendi

05.02.2026 22:39
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti. Talisca'nın iki golü var.

Stat: Chobani

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Esat Sancaktar, Sabri Öğe

Fenerbahçe: Mert Günok, Oğuz Aydın (Dk. 46 Mert Müldür), Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen, Alvarez (Dk. 46 Guendouzi), İsmail Yüksek (Dk. 46 Talisca), Nene (Dk. 85 Alaettin Ekici), Fred, Musaba (Dk. 46 Asensio), Kerem Aktürkoğlu

Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Gerxhaliu, Cengizhan Bayrak, Ömer Kara, Adem Eren Kabak, Mert Önal (Dk. 68 Sefa Akgün), Sylla (Dk. 60 Rodriguez), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 46 Fernando), Murat Cem Akpınar (Dk. 79 Yakup Kırtay), Hüsamettin Yener (Dk. 79 Salih Sarıkaya)

Goller: Dk. 40 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK), Dk. 53 Asensio, Dk. 70 ve 78 (Penaltıdan) Talisca (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 73 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK), Dk. 90+2 Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-1 yendi.

13. dakikada ani gelişen atakta Nene'nin ara pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Fred, kaleciden sıyrılmak istedi. Kalecinin müdahalesinin ardından meşin yuvarlak Nene'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.

40. dakikada Erzurumspor FK öne geçti. Mert Günok'un uzaklaştırmak istediği top savunmaya çarpıp ceza sahası dışı sağ çaprazında Mustafa Fettahoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

53. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağdan Yiğit Efe'nin pasında ceza sahası içi sağ çağrazda rakibinden sıyrılan ve sıfıra inen Nene'nin yerden pasında altıpas önünden Asensio'nun şutunda top filelere gitti: 1-1.

70. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan topla hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına koşu yapan Talisca'yı gördü. Brezilyalı oyuncunun sol çaprazdan karşı karşıya durumda kalecinin üzerinden şık aşırtmasında top ağlarla buluştu: 2-1.

76. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca, rakibinden sıyrılırken Ömer Arda Kara'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ömer Faruk Turtay, beyaz noktayı gösterdi.

78. dakikada sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Penaltı atışı için topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.

90. dakikada sağdan Mert Müldür'ün ortasında altıpasın solunda Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı çizgi üzerinden son anda çıkardı.

Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

