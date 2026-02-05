Fenerbahçe, Erzurumspor'u 3-1 Yenerek Puanını 6'ya Çıkardı - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe, Erzurumspor'u 3-1 Yenerek Puanını 6'ya Çıkardı

05.02.2026 22:41
Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek grupta 6 puana ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Erzurumspor FK'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 6'ya çıkardı.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede rakibi üzerinde beklediği baskıyı kuramayan sarı-lacivertliler, kalesinde ise üst üste tehlike yaşadı.

Erzurumspor FK, 40. dakikada Mustafa Fettahoğlu'yla müsabakada 1-0 öne geçti. Mert Günok'un kalesini terk edip uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşına çarpıp Mustafa Fettahoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışında kaptığı topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 52. dakikada eşitliği yakaladı. Sağdan ceza sahasına girip rakibinden sıyrılan Nene, kale sahası önündeki Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol oyuncu sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, önce 69'da takımını öne geçirdi, 72. dakikada ise farkı 2'ye çıkaran isim oldu: 3-1

İkinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-1 yenen sarı-lacivertliler, grupta ikinci galibiyetini alıp puanını 6'ya çıkardı.

Fenerbahçe, gruptaki son maçında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Değişiklikler galibiyeti getirdi

İlk yarıda rakibine birçok pozisyon veren Fenerbahçe, ikinci yarıda maça ağırlığını koydu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ikinci yarıya 4 değişiklik yaparak başladı. Edson Alvarez, Anthony Musaba, Oğuz Aydın ve İsmail Yüksek kenara gelirken bu isimlerin yerine Matteo Guendouzi, Marco Asensio, Mert Müldür ve Anderson Talisca dahil oldu.

Sarı-lacivertliler 52. dakikada Asensio'yla eşitliği yakalarken, 70. dakikada ise Anderson Talisca'yla öne geçti.

Anderson Talisca, 19. golünü attı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, Erzurumspor FK karşısında kaydettiği 2 golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci maçına çıkan Talisca, iki maçta 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Ligde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 1, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Turkcell Süper Kupa'da da 1 golü bulunan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 33'üncü resmi maçta 19 kez fileleri havalandırdı.

Asensio, kupada ikinci kez golle buluştu

Erzurumspor FK karşısında beraberliği getiren golü kaydeden İspanyol futbolcu Marco Asensio, Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci gol sevincini yaşadı.

Kupada ilk maçta Beşiktaş karşısında penaltıdan fileleri havalandıran Asensio, Beyoğlu Yeni Çarşı'yla oynanan mücadelede kadroda yer almamıştı.

Asensio, Süper Lig'de forma giydiği 16 maçta ise 9 gol kaydederken bu sezon resmi maçlarda 11 gole ulaştı.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Fenerbahçe, Futbol, Spor

23:06
