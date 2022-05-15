Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal

15.05.2022 22:04
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, yenilmezlik serisini 13 maça taşıdıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, yenilmezlik serisini 13 maça taşıdıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, maça kazanmak için çıktıklarını ama bunu başaramadıklarını belirtti.

Fatih Karagümrük'ün son haftalarda yükselişte olduğunu vurgulayan Kartal, "12 haftadır kaybetmiyorduk, bu akşamla 13 oldu. İstediklerimizi çok fazla yapamasak da ortada bir oyun vardı. İkinci yarı tempoyu artırdık, pozisyonlar da bulduk. Bir gol bulabilsek arkası gelebilirdi ama istediğimiz golü bulamadık. Karagümrük iyi savunma yapan, iyi kontratağa çıkabilen oyunculara sahip bir takım. İkinci yarı ortaya koyduğumuz oyunla rakibin 1 adım önündeydik. Her maçı kazanmak isteriz ama her zaman kazanacaksınız diye bir durum yok. Son haftada alacağımız puanlarla ikinciliği perçinleyeceğiz." diye konuştu.

Son iç saha maçında taraftarlara galibiyet hediye etmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını aktaran Kartal, şunları kaydetti:

"Ben ne alacağımı düşünerek değil, ne vereceğimi bilerek buraya geldim. Ne verdiğim de ortada. Son 3,5 aydır bu takım maç kaybetmiyor. İkinci yarı lideri şu an Fenerbahçe. Son haftalarda oynadığımız maçlara baktığımızda en kilit oyuncularımız sakat ya da cezalıydı. Yeri doldurulamayacak oyuncularımız oldu. İki maçtır kazanamamanın nedenlerinin bu olduğunu düşünüyorum. İyi çalıştık bugünlere geldik. Sezon sonuna doğru yıpranmışlık normaldir. 13 haftadır kaybetmemiş bir Fenerbahçe var."

Kartal, taraftarların son dakikalardaki tepkisinin nedenini de anlamadıklarını söyleyerek sözlerini tamamladı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçından notlar Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçından notlar Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazır Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazır Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal - Son Dakika


Son Dakika
22:06 Türkiye yazı beklerken, il ve ilçeler sel sularının altında kaldı, tarlalar zarar gördü
21:48 Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor!
21:44 Edirne'deki acı biber yeme yarışmasının ödülü şaşkınlık yarattı! Kazanan kişiye ağırlığınca ayçiçek yağı verildi
21:15 Ülkemizde 15 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 154 yeni vaka görüldü
21:13 Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi
20:27 Türkiye'nin Hindistan'tan buğday ithal etmeye başladı iddia edilmişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
20:25 Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu!
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 22:24:16. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement