Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, yenilmezlik serisini 13 maça taşıdıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, maça kazanmak için çıktıklarını ama bunu başaramadıklarını belirtti.

Fatih Karagümrük'ün son haftalarda yükselişte olduğunu vurgulayan Kartal, "12 haftadır kaybetmiyorduk, bu akşamla 13 oldu. İstediklerimizi çok fazla yapamasak da ortada bir oyun vardı. İkinci yarı tempoyu artırdık, pozisyonlar da bulduk. Bir gol bulabilsek arkası gelebilirdi ama istediğimiz golü bulamadık. Karagümrük iyi savunma yapan, iyi kontratağa çıkabilen oyunculara sahip bir takım. İkinci yarı ortaya koyduğumuz oyunla rakibin 1 adım önündeydik. Her maçı kazanmak isteriz ama her zaman kazanacaksınız diye bir durum yok. Son haftada alacağımız puanlarla ikinciliği perçinleyeceğiz." diye konuştu.

Son iç saha maçında taraftarlara galibiyet hediye etmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını aktaran Kartal, şunları kaydetti:

"Ben ne alacağımı düşünerek değil, ne vereceğimi bilerek buraya geldim. Ne verdiğim de ortada. Son 3,5 aydır bu takım maç kaybetmiyor. İkinci yarı lideri şu an Fenerbahçe. Son haftalarda oynadığımız maçlara baktığımızda en kilit oyuncularımız sakat ya da cezalıydı. Yeri doldurulamayacak oyuncularımız oldu. İki maçtır kazanamamanın nedenlerinin bu olduğunu düşünüyorum. İyi çalıştık bugünlere geldik. Sezon sonuna doğru yıpranmışlık normaldir. 13 haftadır kaybetmemiş bir Fenerbahçe var."

Kartal, taraftarların son dakikalardaki tepkisinin nedenini de anlamadıklarını söyleyerek sözlerini tamamladı.