Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Yarın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Yarın

07.02.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, Galatasaray ile derbide 7. galibiyet peşinde. Maç 15.30'da başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Galatasaray MCT Technic ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki derbi, saat 15.30'da başlayacak.

Karşılaşmada Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü görev yapacak.

Basketbol Süper Ligi'ndeki 18 maçta 16 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, zirvede yer alıyor.

Ligdeki müsabakaların 11'ini kazanan ve 7'sinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray ise haftaya averajla 6. basamakta girdi.

Fenerbahçe'de hedef üst üste 7. galibiyet

Sarı-lacivertli ekip, derbide sahaya ligdeki art arda 7. galibiyetini almak için çıkacak.

Basketbol Süper Ligi'nin son 6 haftasında rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı da mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkarmaya çalışacak.

Ligde son 7 derbinin galibi Fenerbahçe

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile son 7 maçını kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertli takım, 2022-23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılılar ile ligdeki tüm derbilerde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe'ye karşı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son galibiyetini 2021-22 sezonunun ikinci yarısında elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 11 Nisan 2022'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 76-70 mağlup etti.

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 4 müsabakada sahadan galibiyetle ayrıldı.

İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco'nun göreve getirilmesinin ardından çıkışa geçen Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe Beko'ya üstünlük kurması halinde Basketbol Süper Ligi'nde hem peş peşe 5. galibiyetini alacak hem de ezeli rakibine karşı 7 maçlık galibiyet özlemine son verecek.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Yerel Haberler, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Yarın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenol Güneş’ten çok konuşulan yapay zeka sözleri Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6 Şubat mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu İşte dudak uçuklatan gelir 10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Sergen Yalçın’dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var Sergen Yalçın'dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var?
TFF ve spor kulüpleri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı TFF ve spor kulüpleri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
09:32
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu
Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
09:17
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
08:23
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
07:13
Tahran’daki askeri tesiste yangın
Tahran'daki askeri tesiste yangın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 09:56:06. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Yarın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.