Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Çift Spiker Seçeneği

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, beIN SPORTS tarafından çift spiker seçeneğiyle izleyicilere sunulacak.

YALÇIN ÇETİN VE ALİ FERAHBOT ANLATACAK

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre, derbi Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot'un anlatımıyla yayınlanacak. Kullanıcılar kumandada yer alan dil seçeneği üzerinden istediği spikerin anlatımıyla mücadeleyi takip edebilecek.

32 KAMERAYLA EKRANLARA YANSITILACAK

Müsabakada Türkiye'de ilk kez 9 ağır çekim (Slow motion) kamerası yer alacak. Bu kameraların yanı sıra 1 örümcek kamera, 1 drone olmak üzere toplam 32 kamerayla, derbi ekranlara yansıyacak.