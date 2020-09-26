Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ile pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel uygulamalar üzerinde durdu.
İdmanı kulüp başkanı Ali Koç ile yöneticiler Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş da takip etti.
Sarı-lacivertli takım, çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.
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