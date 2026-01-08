Fenerbahçe, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Fenerbahçe, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

08.01.2026 15:32
Fenerbahçe, Süper Kupa finali için antrenmanlara başladı ve hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertli oyuncular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında pas idmanı yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Samsunspor karşısında 60 dakika ve üzeri oynayan futbolcular ise yenilenme çalışmaları ve aktif dinlenme yaptı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA

