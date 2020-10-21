Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak - Son Dakika

Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak

21.10.2020 14:45

Sezon başında 18 futbolcu kadrosuna katan ve birçok oyuncusuyla da yollarını ayıran Fenerbahçe'de son olarak Garry Rodrigues gönderilmişti. Sarı-lacivertliler, Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Nabil Dirar'la da yollarını ayırmak için menajeriyle görüşmelere başladı.

Yaptığı transferle ile şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Garry Rodrigues ile yolların ayrılmasının ardından gözler Nabil Dirar'a çevrildi.

Faslı futbolcu ile geçtiğimiz sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Ancak Erol Bulut, tecrübeli kanat oyuncusunu takımda düşünmüyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bu nedenle yönetim, Dirar'ın da sözleşmesini fesih etmek istiyor. 34 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle görüşmelerin başladığı ve kısa sürede yolların ayrılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Faslı oyuncuya ülkesinden Wydad Casablanca takımı talip olmuştu.

(Milliyet)

Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak - Son Dakika Spor

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