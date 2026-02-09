Fenerbahçe Gençlerbirliği'ni 3-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Gençlerbirliği'ni 3-1 Yendi

09.02.2026 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, 16. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile farkı 2'ye çıkardı. Üstün oyununu devam ettiren ve rakip ceza sahasında sık sık tehlike oluşturan Fenerbahçe, 33. dakikada yine Kerem'le 3. golü buldu ve soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

İkinci yarıya daha dengeli giren Fenerbahçe, 55. dakikada Sekou Koita'nın golüne engel olamadı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde puanını 49'a yükselten sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve yarışını sürdürdü.

Penaltı VAR'dan geldi

Fenerbahçe'nin 15. dakikada kazandığı penaltı vuruşu, VAR kararı sonucunda geldi.

Müsabakanın 13. dakikasında Talisca'nın şutunda top Zuzek'in eline çarptı. Hakem Ali Şansalan pozisyonu devam ettirirken, 14. dakikada VAR, Şansalan'ı pozisyonu incelemesi için çağırdı.

Pozisyonu ekrandan inceleyen Şansalan, 15. dakikada penaltı kararı verdi. Talisca, 16. dakikada kullandığı vuruşta topu filelere gönderdi.

Talisca gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, ligde 12. golünü kaydetti.

Son haftalarda yükselen performansıyla dikkati çeken tecrübeli oyuncu, kupada 3, Avrupa'da ise 5 gol atarak toplamda 20 gole ulaştı.

Kerem, 8 maçlık suskunluğunu duble yaparak bozdu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, ligde 8 maçlık suskunluğunu bozdu.

Son olarak 4-2 kazandıkları Kayserispor müsabakasında gol atan Kerem, 8 maçın ardından Gençlerbirliği karşısında 2 gol buldu.

Kerem, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltirken, toplamda ise 8'inci sayısına ulaştı.

Cherif, 82'de dahil oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Maça yedek başlayan genç futbolcu, 82. dakikada Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu.

Kante, 62 dakika sahada kaldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, Gençlerbirliği karşısında 62 dakika sahada kaldı.

İlk maçında performansıyla beğeni toplayan 34 yaşındaki oyuncu, 62. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

Kante oyundan çıkarken tribünler uzun süre Fransız oyuncuyu alkışladı.

Oğulcan Ülgün'den örnek davranış

Karşılaşmanın 41. dakikasında Gençlerbirliği atağında Mert Müldür ceza sahası önünde yerde kalırken, o noktada topla buluşan Oğulcan Ülgün, ceza sahasına girmek üzereyken topu bırakıp Mert Müldür'ün tedavi olmasını sağladı.

Ülgün'ün bu hareketi sonrasında bütün tribünler 27 yaşındaki futbolcuyu alkışlarken, Fenerbahçeli futbolcular da Ülgün'ü hareketinden dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Gençlerbirliği'ni 3-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Katliam gibi kaza 30 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı

22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
20:51
Bakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
20:49
Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüm stat ayakta alkışladı
Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
19:27
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 22:51:45. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Gençlerbirliği'ni 3-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.