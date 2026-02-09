Fenerbahçe Gençlerbirliği'ni 3-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, 16. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile farkı 2'ye çıkardı. Üstün oyununu devam ettiren ve rakip ceza sahasında sık sık tehlike oluşturan Fenerbahçe, 33. dakikada yine Kerem'le 3. golü buldu ve soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

İkinci yarıya daha dengeli giren Fenerbahçe, 55. dakikada Sekou Koita'nın golüne engel olamadı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde puanını 49'a yükselten sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve yarışını sürdürdü.

Penaltı VAR'dan geldi

Fenerbahçe'nin 15. dakikada kazandığı penaltı vuruşu, VAR kararı sonucunda geldi.

Müsabakanın 13. dakikasında Talisca'nın şutunda top Zuzek'in eline çarptı. Hakem Ali Şansalan pozisyonu devam ettirirken, 14. dakikada VAR, Şansalan'ı pozisyonu incelemesi için çağırdı.

Pozisyonu ekrandan inceleyen Şansalan, 15. dakikada penaltı kararı verdi. Talisca, 16. dakikada kullandığı vuruşta topu filelere gönderdi.

Talisca gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, ligde 12. golünü kaydetti.

Son haftalarda yükselen performansıyla dikkati çeken tecrübeli oyuncu, kupada 3, Avrupa'da ise 5 gol atarak toplamda 20 gole ulaştı.

Kerem, 8 maçlık suskunluğunu duble yaparak bozdu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, ligde 8 maçlık suskunluğunu bozdu.

Son olarak 4-2 kazandıkları Kayserispor müsabakasında gol atan Kerem, 8 maçın ardından Gençlerbirliği karşısında 2 gol buldu.

Kerem, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltirken, toplamda ise 8'inci sayısına ulaştı.

Cherif, 82'de dahil oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Maça yedek başlayan genç futbolcu, 82. dakikada Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu.

Kante, 62 dakika sahada kaldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, Gençlerbirliği karşısında 62 dakika sahada kaldı.

İlk maçında performansıyla beğeni toplayan 34 yaşındaki oyuncu, 62. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

Kante oyundan çıkarken tribünler uzun süre Fransız oyuncuyu alkışladı.

Oğulcan Ülgün'den örnek davranış

Karşılaşmanın 41. dakikasında Gençlerbirliği atağında Mert Müldür ceza sahası önünde yerde kalırken, o noktada topla buluşan Oğulcan Ülgün, ceza sahasına girmek üzereyken topu bırakıp Mert Müldür'ün tedavi olmasını sağladı.

Ülgün'ün bu hareketi sonrasında bütün tribünler 27 yaşındaki futbolcuyu alkışlarken, Fenerbahçeli futbolcular da Ülgün'ü hareketinden dolayı tebrik etti.