Fenerbahçe Gençlere Destek Veriyor

12.01.2026 17:51
Fenerbahçe, gençlere yönelik etkinliklerde katkı sağlıyor, spor ahlakını vurguluyor.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, sarı-lacivertli camia olarak gençlere yönelik yapılan etkinliklere sporcu ve yöneticiler olarak katkıda bulunduklarını söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi. Etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Gerçekten güzel bir organizasyon olmuş. Organizeyi yapan başkan ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Biz şuna inanıyoruz; spor ahlakıyla büyümüş bir gençliğin hem topluma hem ülkesine çok faydalı olacağına inanan bir kulübüz. Onun için biz de Fenerbahçe Kulübü olarak gençlerle ilgili yapılan bütün etkinliklerde sporcu arkadaşlarımızla yönetici arkadaşlarımızla buluşup katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsmail Yüksek: "Futbolcular olarak gençlere başarılarınızla ilham olmak istiyoruz"

Güzel organizasyon olduğundan bahseden Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, "Öncelikle herkese tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon vardı, çok güzel bir gün oldu. Bizler de burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bizleri de davet ettikleri için tekrardan teşekkür ederiz. Futbolcular olarak gençlere başarılarımızla ilham olmak istiyoruz. Gençlere güzel nesiller bırakmak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Etkinlik, Futbol, Spor, Son Dakika

