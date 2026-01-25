Fenerbahçe - Göztepe: 1-1

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetti.
Ev sahibi Fenerbahçe 17. dakikada Dorgeles Nene ile Göztepe karşısında 1-0 öne geçti. 24. dakikada Janderson'un kaydettiği golle Göztepe skora dengeyi getirdi ve durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
