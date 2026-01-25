Fenerbahçe-Göztepe Maçı 1-1 Beraberlikle Sona Erdi - Son Dakika
Fenerbahçe-Göztepe Maçı 1-1 Beraberlikle Sona Erdi

25.01.2026 22:16
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Chobani

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe Demir (Dk. 46 Mert Müldür), Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek (Dk. 38 Fred), Guendouzi, Musaba (Dk. 81 Kerem Aktürkoğlu), Asensio, Nene (Dk. 57 Duran), Talisca

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak, Santos, Arda Okan Kurtulan (Dk. 81 Uğur Kaan Yıldız), Efkan Bekiroğlu (Dk. 81 İsmail Köybaşı), Miroshi, Cherni, Olaitan (Dk. 68 Rhaldney), Janderson (Dk. 62 Jeferson), Luiz (Dk. 62 Juan)

Goller: Dk. 16 Nene (Fenerbahçe), Dk. 24 Janderson (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 3 Santos, Dk. 64 Efkan Bekiroğlu, Dk. 74 Rhaldney, Dk. 84 Lis (Göztepe), Dk. 5 Yiğit Efe Demir, Dk. 72 Skriniar, Dk. 80 Semedo (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Fenerbahçe-Göztepe müsabakası 1-1 berabere bitti.

49. dakikada Göztepe etkili geldi. Fenerbahçe orta sahasının kaybettiği meşin yuvarlağı kapan Olaitan, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.

59. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Musaba, 2 rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi. Bu futbolcunun yerden ortasında Göztepe savunması son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

60. dakikada Mert Müldür'ün pasında topu alan Asensio ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu, kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.

90+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Asensio kale önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Futbol, Spor

