Fenerbahçe - Göztepe Maçında Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe - Göztepe Maçında Beraberlik

Fenerbahçe - Göztepe Maçında Beraberlik
25.01.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı, goller Nene ve Janderson'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Asensio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lis topu çeldi. Pozisyonun devamında Musaba'nın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Fred'in kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kontrol etti.

65. dakikada Jayden Oosterwolde'nin savunma arkasına pasında topla buluşan Duran'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

90+5. dakikada Asensio'nun sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Mert'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe (Mert Müldür dk. 46), Milan Skriniar, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek (Fred dk. 38), Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene (Jhon Duran dk. 57), Marco Asensio, Antony Musaba (Kerem Aktürkoğlu dk. 81), Anderson Talisca

Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Youssef En-Nesyri, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak, Allan Santos, Arda Okan Kurtulan (Uğur Kaan Yıldız dk. 81), Efkan Bekiroğlu (İsmail Köybaşı dk. 81), Novatus Miroshi, Cherni, Junior Olaitan (Rhaldney dk. 68), Guilherme Luiz (Juan dk. 62), Janderson (Jeferson dk. 62)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, İbrahim Sabra

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Dorgeles Nene (dk. 17) (Fenerbahçe), Janderson (dk. 24) (Göztepe)

Sarı kartlar: Yiğit Efe, Milan Skriniar, Nelson Semedo (Fenerbahçe), Allan Santos, Efkan Bekiroğlu, Rhaldney, Mateusz Lis (Göztepe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe - Göztepe Maçında Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Kenti sağanak vurdu Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

23:20
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
22:41
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
22:08
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 23:57:58. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe - Göztepe Maçında Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.