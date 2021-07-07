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Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi - Son Dakika

Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi

07.07.2021 14:09
Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi, System.String[]

Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ilk antrenmanını salonda yaptı.

Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ilk antrenmanını salonda yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanının ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Topuk Yaylası, Fenerbahçe, A Takımı, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi - Son Dakika Spor


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