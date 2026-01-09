Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat\'ı Samsunspor\'a kiraladı

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat, satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" denildi.
İrfan Can Eğribayat, bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta forma giydi.
