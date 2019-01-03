Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kafilesi, Antalya'ya Geldi (2)

Fenerbahçe Kafilesi, Antalya'ya Geldi (2)

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya geldi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan uçakla Antalya'ya gelen sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında bir grup Fenerbahçeli taraftar, sevgi gösterileriyle karşıladı.

Futbolcular ve teknik direktör Ersun Yanal'a tezahüratta bulunan taraftar, kulüp yönetimi tarafından affedilen Volkan Demirel'e yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kamp yapacağı Belek Turizm Merkezi'ndeki otele gitti.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda ,Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani ve Roberto Soldado yer alıyor.

Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile Tolga Ciğerci ve Carlos Kameni kafilede yer almadı.

Sarı-lacivertli takım hazırlık kampında, Hollanda'dan AZ Alkmaar takımıyla karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:40 Kaynak: AA

Volkan Demirel, Fenerbahçe, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş'e Havalimanında Protesto Şoku: Hırsız Burak Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen: Fenerbahçe Şampiyon Olabilir

Teknik Direktör Rıza Çalımbay: Fenerbahçe Küme Düşmez Beşiktaş, Aşırı Yağış Nedeniyle Antalya'daki İlk İdmanını Sahada Yapamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 21:12:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kafilesi, Antalya'ya Geldi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]