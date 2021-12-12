SPOR Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te - Son Dakika

SPOR Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Gaziantep FK? ile karşılaşacak Fenerbahçe, Gaziantep'e geldi.

Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan sarı lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar, çiçek ve baklava ile karşıladı. Taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan Fenerbahçeli teknik heyet ve oyuncular, konaklayacakları otele doğru hareket etti.